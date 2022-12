Gubbio, l'ex Sbaffo punge: "Che gioia il gol di tacco ai rossoblù con la Recanatese"

16 dicembre 2022 a

a

a

L’ex rossoblù Sbaffo, ora in forza alla Recanatese, in una lunga intervista a La casa di C si è soffermato anche sul suo passato a Gubbio (nella foto) ai tempi di Guidi tecnico poi sostituito da Torrente.

Il Gubbio cade in casa contro la Recanatese 3-1: Bulevardi segna, sbaglia un rigore e si becca il rosso

Il centrocampista marchigiano ha raccontato che il suo più bel gol lo ha messo a segno proprio al Gubbio: “Tutti ricordano quello da centrocampo con l’Albinoleffe contro la Ternana, ma a me ha divertito fare gol al Gubbio di tacco”.

Gubbio, furia Notari dopo il ko con la Recanatese: "Non mi è piaciuta la formazione"

Sbaffo ha poi spiegato il motivo: “A Gubbio ho tanti amici, mi piace la città, le tradizioni, il campanilismo e ci torno spesso. Ma quando gioco contro loro mi insultano. E allora bene aver vinto, mi sono preso la mia piccola rivincita”. Il riferimento è al successo della sua Recanatese 3-1 a Gubbio qualche settimana fa in una delle poche partite perse dalla squadra di Braglia in questo campionato.

Gubbio, senti Braglia: "A Lucca voglio cattiveria". Poi punge Bulevardi sul rigore sbagliato con la Recanatese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.