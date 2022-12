Perugia, Castagnini avverte: "A gennaio è dura fare mercato e non siamo una squadra di giovani"

Carlo Forciniti 16 dicembre 2022 a

Un regalo in anticipo. E’ quello che spera di farsi il Perugia lunedì, quando al Curi arriverà il Venezia. Durante la cena natalizia di mercoledì con gli sponsor svoltasi al castello di Rosciano, dalle parole del tecnico Castori, del diesse Castagnini e del diggì Matarazzo è emersa la grande voglia di tornare al successo. Il miglior trampolino per rilanciarsi in chiave salvezza.



MASSIMA FIDUCIA Il patron Santopadre auspica di vedere un Grifo che abbia “coraggio, che sia pronto ad osare”. L’allenatore è sulla stessa lunghezza d’onda. “Enfatizzare la partita di lunedì serve a poco, è chiaro che vista la nostra situazione di classifica tutte le partite sono importanti. Dobbiamo essere noi gli artefici del nostro destino. E’ una sfida impegnativa ma so dove può arrivare il Perugia, ho fiducia nei ragazzi. Ci prepariamo per fare un 2023 di fuoco”. L’allenatore torna sul recente passato spiegando che “non mi aspettavo di essere esonerato, e comunque guardare indietro non serve a niente. Ho le mie idee, la mia metodologia, c’è bisogno di tempo per metabolizzare i concetti. Le mie squadre vengono fuori alla distanza”. Un aiuto potrebbe arrivare dal mercato ma per Castori sarà fondamentale un altro aspetto. “E’ prima di tutto il lavoro che migliora la squadra, non il mercato”.

RINGIOVANIRE Di cui se ne occuperà Renzo Castagnini che in vista di gennaio ha le idee molto chiare. “Sono abituato a lavorare con una squadra un po’ più giovane e noi non siamo giovanissimi. Questa è una pecca. Mi piacciono le squadre frizzanti, che abbiano spirito, determinazione, voglia di imparare e di crescere. Non è che questa squadra non le abbia ma le date di nascita sono diverse da quelle che penso io. A gennaio è difficile fare mercato. Se c’è un’occasione per migliorare la squadra, si prende in considerazione. Il nostro mercato deve essere quello di recuperare e far rendere al massimo i nostri giocatori” - puntualizza -. La garanzia ha un nome ed un cognome: “La nostra certezza è Fabrizio Castori. Ora, a cominciare da me è arrivato il momento di darsi una mossa. I calciatori devono dare di più. Dobbiamo essere tosti, duri, convinti, assatanati, affamati”.



SVOLTA IN DUE GARE “Cercheremo di uscire quanto prima dal momento buio. Ci aspettano due partite fondamentali - gli fa eco il diggì, Attilio Matarazzo -. Quando il risultato non arriva, bisogna essere bravi a gestire il momento. Ed io in primis devo migliorare. Non ci aspettavamo un inizio così complicato. Il mio futuro? Ho un grandissimo entusiasmo, mi sento in colpa per non aver dato il massimo, abbiamo commesso degli errori ed io per primo spero di dare di più. Su questo inciderà molto il risultato sportivo ma qui sto benissimo”. Alla cena di mercoledì, c’era anche Vincenzo Monetti di Vim, main sponsor del Grifo. “Sono una figura importante? Diciamo che lo sono dal punto di vista dello sponsorizzazione, della vicinanza alla società. Tengo a precisarlo perché le voci corrono e non sono vere”.

