Laura Ribigini quinta italiana ai campionati europei di cross

La 17enne dell'Arcs Cus è stata penalizzata da una caduta, era al debutto in Nazionale

Si chiude con un onorevole 69esimo posto e con l'undicesima piazza per la squadra azzurra Under 20 il debutto in Nazionale di Laura Ribigini. La 17enne dell'Arcs Cus Perugia, ancora nella categoria Allieve fino a fine anno, ha onorato l'impegno ai campionati europei disputati in Italia a Torino con una bella prestazione condizionata da una caduta che le ha fatto perdere molto tempo e posizioni. Un contrattempo pesante soprattutto in una gara di meno di 15'. Sulla distanza di 3812 metri l'atleta umbra ha fatto alla fine fermare il cronometro in 14.53, quinta fra le atlete italiane in gara. Per lei comunque una bellissima esperienza anche in chiave futura visto che sarà in categoria ancora due anni.

"E' stata una bellissima esperienza per Laura - ha sottolineato il suo allenatore Luigi Esposito - Peccato per la caduta che le ha fatto perdere molto tempo e posizioni, ma torna a casa con la prima maglia azzurra e una ricca esperienza internazionale". Una convocazione in nazionale che regala l'ennesima soddisfazione all'allenatore, attualmente fiduciario tecnico regionale. "Sono soddisfatto anche perché questa è la nona convocazione delle mie crossiste ai campionati Europei. Stavolta senza medaglia (in passato erano arrivate quelle a squadre sia per Giulia Francario che per Costanza Martinetti, ndr) ma ci rifaremo".

