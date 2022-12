Perugia, Santopadre alla cena di Natale: "Con il Venezia voglio coraggio, chi non rischia è un perdente"

Carlo Forciniti 15 dicembre 2022 a

“Voglio coraggio”. Durante la cena prenatalizia che il Perugia organizza con gli sponsor, il messaggio del presidente del Perugia, Massimiliano Santopadre, è chiaro e diretto. Con il Venezia non sono ammessi passi falsi. “E' una partita in cui la squadra mi deve dimostrare di avere coraggio. In alcuni momenti, anche se il rischio è alto bisogna rischiare, osare. Nella vita chi non osa è un perdente. A buon intenditor poche parole. In questo momento si deve parlare poco e pedalare. La nostra forza deve essere quella di uscire da questa situazione difficile, per noi, per chi è qui e per chi ci vuole bene”.

Il presidente è altrettanto netto su Castori spiegando che “ho parlato alla squadra e voglio precisare che sarà il nostro allenatore tutto l’anno. Se vogliamo salvare il Perugia ci dobbiamo tutti ‘castorizzare’. Chi non prenderebbe uno come lui per salvarsi?”, per poi esserlo anche sul mercato: “Da gennaio avremo due nuovi acquisti: Matos e Struna. Poi, saremo pronti a fare qualsiasi cosa per migliorare la squadra”. Il numero 1 biancorosso si sofferma anche sulla scadenza delle tasse fissate per il 22 dicembre, quando il governo chiederà il pagamento delle tasse arretrate degli anni del Covid a tutti i club: “In questi momenti che per il calcio mondiale possono riservare brutte sorprese, dico a me stesso: meno male che hai fatto il sorcio, hai messo da parte il formaggio. Perché nei momenti di carestia si attinge al formaggio. Niente è scontato ma è sempre frutto di sacrifici personali, morali ed economici. E quando tutto sembra scontato, si salta per aria. L’uomo dimentica troppo facilmente ed è il più grave difetto che si ha”. Insomma, Santopadre si augura una decisa sterzata da parte della squadra. Da lunedì. Una serata in cui non saranno ammessi errori.

Più leggera, ovviamente, quella di mercoledì sera svoltasi nel suggestivo castello di Rosciano. Oltre 200 gli invitati. Presente il tecnico Castori ed il suo staff ed i giocatori. Hanno partecipato alla cena i rappresentanti dei vari sponsor tra cui quelli di Vim, Vitakraft, Sisas, Re Salmone, Mericat, Frankie Garage. “La cosa fondamentale di queste serate è che dobbiamo scindere il campo dall’amicizia che ci lega con gli sponsor, anche se soprattutto io faccio fatica a dividere le cose, e sono anche in parte dispiaciuto di questa situazione - puntualizza il presidente. -. Ma vedere tante persone di fianco a noi mi dà forza. Queste serate mi fanno capire che al di là del risultato sportivo, il club non perde mai l’appeal verso chi ci dà fiducia”. Rispetto alla cena di auguri di 12 mesi fa, molto è cambiato. Allora, il Perugia si avvicinava all’imminente derby contro la Ternana con entusiasmo. A Pian di Massiano si ha pienamente coscienza della situazione. Il presidente Santopadre suona la carica. Contro il Venezia, il Perugia non può sbagliare.

