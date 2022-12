Calcio all'arbitro e poi scappa: giocatore squalificato due anni

E' successo nel campionato di Prima categoria, inutile poi il tentativo di discolparsi

15 dicembre 2022 a

a

a

Ancora lavoro per il giudice sportivo dell’Umbria che ha dovuto esaminare referti arbitrali particolarmente caldi. In Prima categoria squalificato fino al 31 dicembre 2024 un calciatore dei Tigrotti Morra “perché - si legge nel comunicato della Federcalcio umbra - , al termine della gara, approfittando del fatto che numerosi compagni di squadra accerchiavano il direttore di gara per protestare vibratamente contro il predetto, sferrava un calcio all’arbitro che gli provocava intenso dolore ed un rigonfiamento della parte colpita. Immediatamente dopo, l’aggressore faceva precipitoso rientro negli spogliatoi, nell’evidente tentativo di non essere riconosciuto dall’arbitro, non riuscendo nell’intento. Più tardi, accompagnato dal capitano e dall’allenatore, si recava dal direttore di gara tentando, senza esito, di convincerlo del fatto che il calcio non fosse stato sferrato da lui”.

Animi tesi fra tifoserie sugli spalti e l'arbitro sospende la partita



MAXIMULTA Ma ai Tigrotti Morra è stata comminata anche una multa di 600 euro “perché - si legge ancora -, per tutto l’arco della partita, un nutrito gruppo di tifosi proferiva ripetuti insulti e minacce all'indirizzo dell’arbitro. Al termine della gara, altresì, numerosi tesserati accerchiavano l’arbitro tenendo condotta minacciosa e provocatoria nei confronti di questi. Successivamente, venivano inopinatamente aperti i cancelli che delimitano la zona spogliatoi dalle gradinate, così consentendo l’ingresso di soggetti non autorizzati. Uno di questi tentava di colpire l’arbitro al volto, non riuscendovi soltanto per la presenza di altre persone che impedivano il contatto fisico”. Ancora in Prima, squalificato fino al 15 marzo un giocatore dello Spina per spintoni all’arbitro.

Dà un pugno in faccia all'arbitro: giocatore squalificato fino al 30 giugno 2026

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.