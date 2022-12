Giacomelli da record al Vicenza: 318 presenze in biancorosso, battuto Savoini

Foto: L.R. Vicenza

L'ex Foligno: "Un lunghissimo viaggio d'amore, spero di esultare ancora con i tifosi"

Stefano Giacomelli, attaccante spoletino classe 1990 ex Foligno, è il nuovo recordman di presenze con la maglia del Vicenza addosso: ben 318. Domenica scorsa nel match pareggiato per 2-2 col Pordenone, infatti, il capitano biancorosso ha superato il precedente primatista, ossia il jolly di difesa e centrocampo Giulio Savoini che col Vicenza giocò dal 1953 al 1966, segnando anche 32 gol. “Ci ho messo un paio di giorni per cercare le parole giuste per raccontare questo lunghissimo viaggio d’amore - scrive su social Giacomelli - Sono passati 11 anni dalla prima volta in cui ho calpestato quel prato verde del Menti e non potevo assolutamente immaginare quanto questa città e questi colori sarebbero entrati nel mio cuore".

"Una maglia che ho sempre cercato di onorare mettendoci tutto me stesso - ha aggiunto l'ex falchetto -. Ormai per me questa è una seconda casa, un club che ha avuto nella sua storia tanti giocatori ma soprattutto uomini importanti che lo hanno reso grande. Una menzione particolare va a Giulio (scomparso nel 2015, ndr) di cui ho massimo rispetto e, come ho detto pochi giorni fa, ciò che ha fatto lui con questa maglia rimarrà ineguagliabile ma io nel mio piccolo sono onorato di aver raggiunto un record così importante… Non so quanto durerò, spero di esultare ancora una volta con un gol sotto la Sud”.

