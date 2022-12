Sir Susa, Anastasi l'Ancelotti di Perugia e festeggia il Mondiale come Carletto

Luca Mercadini 14 dicembre 2022 a

Nel caldo torrido del luglio perugino Andrea Anastasi aveva già previsto tutto. Il condottiero di Perugia nella conferenza stampa di presentazione al PalaBarton con a fianco il presidente Sirci, lo aveva detto. Il natio di Poggio Rusco, nel Mantovano, terra di allenatori e uomini di sport a precisa domanda era stato chiaro: “Eh sì, mi piacerebbe diventare l’Ancelotti di Perugia”. Il riferimento al Carletto nazionale non era casuale. I due si conoscono e sono originari di terre limitrofe divisi da appena 30 chilometri: “Carletto ha fatto cose meravigliose e io vorrei imitarlo arrivando in fondo a ogni competizione”. Ecco, allora, il particolare festeggiamento al Divino Braga di Belo Horizonte dopo la conquista della Coppa del Mondo.

Sigaro in bocca, occhiali scuri neri e tre cubani vicino. Più o meno la celebre immagine di Ancelotti dopo la conquista della Champions League alla guida del Real Madrid. E, a dirla tutta, Andrea Anastasi può andare oltre. Se la Sir resta quella da ottobre a questa parte nulla è precluso. L’interminabile stagione agonistica del volley mette in palio altri tre trofei. La Coppa Italia che Perugia ha vinto già due volte, lo scudetto cucito sulle maglie della Sir nel 2018 e la Champions League che invece i Block Devils inseguono da una vita ma a oggi resta oggetto del desiderio. Una scorpacciata di titoli che questa squadra si candidata a conquistare anche se il cammino è ancora lungo e pieno di ostacoli. L’ottimismo, però, regna a ragione veduta. Le magiche rotazioni anastasiane funzionano e qui sta il segreto del team bianconero 2022-23. Il turnover che coinvolge tutti e rende ogni giocatore partecipe del progetto. Attenzione, non è cosa scontata, neppure quando si ha una rosa profonda e di grande qualità.

Intanto, perchè la Sir anche in passato ha avuto a disposizione tanti giocatori ma le rotazioni non facevano parte dell’idea tattica di squadra. E, chi invece pescava dalla panchina, non sempre otteneva quello che voleva. C’è infine una questione di tempistica: i cambi vanno fatti nel momento giusto. E tutto questo oggi ad Anastasi riesce alla perfezione. Per questo il coach virgiliano può diventare l’Ancelotti di Perugia.

