Argentina-Croazia 3-0, gol e highlights. Si scatena la festa nelle strade di Buenos Aires

14 dicembre 2022 a

a

a

Argentina in festa dopo la vittoria sulla Croazia che vale l'accesso alla finale dei mondiali Qatar 2022. La festa è esplosa per le strade del Paese dopo il triple fischio dell''arbitro italiano, Daniele Orsato. I tifosi si sono riversati nelle principali arterie della capitale, Buenos Aires, ma anche di tutte le altre città argentina, fino alla più piccola. La gente ha sventolato le bandiere nazionale dalle loro auto e ha occupato intere strade saltando e cantando di gioia in mezzo a un mare di persone che indossavano la maglia di Messi e compagni. Proprio Lionel Messi è stato il più acclamato dalla folla. L'Argentina giocherà l'ultima partita della Coppa del Mondo contro la Francia o il Marocco, che oggi si affrontano in semifinale. Nella semifinale con la Croazia, dopo una prima fase equilibrata, l'Argentina è andata in vantaggio e da quel momento ha dominato e vinto meritatamente. Clicca qui per gol e highlights di Argentina-Croazia.

Argentina in finale, Messi-Alvarez piegano 3-0 la Croazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.