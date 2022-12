Tensione tra tifosi sugli spalti: arbitro costretto a sospendere la partita

Un giocatore fermato fino al 30 giugno 2023 per aver spintonato il direttore di gara

Una gara tesa dentro e fuori dal campo, che ha costretto il giudice sportivo a usare il pugno duro. Stiamo parlando della partita del girone B di Promozione, Amerina-Bevagna, che è andata in scena domenica 11 dicembre e che è terminata 1-0 per i canarini ospiti. Dicevamo delle tensioni in campo. Ebbene, “in seguito all’espulsione di un calciatore del Bevagna (due turni di stop a Mengana, ndr) - si legge nel comunicato del Comitato regionale Umbria della Figc-Lnd -, sugli spalti si accendeva una mischia che vedeva coinvolti numerosi tifosi di entrambe le squadre. In conseguenza di ciò, numerosi calciatori di entrambe le squadre si avvicinavano alla rete di recinzione, tanto che l’arbitro si vedeva costretto a sospendere temporaneamente la gara facendo rientrare le squadre negli spogliatoi. Placatisi gli animi, la partita riprendeva e veniva condotta regolarmente al termine”.

Ma c’è di più perché il portiere dell’Amerina, Miti, è stato squalificato fino al 30 giugno 2023 “perché, in segno di protesta per un rigore assegnato agli avversari - si legge ancora -, aggrediva verbalmente l’arbitro, protestando in modo veemente con fare minaccioso ed intimidatorio. Nel contesto, spintonava l’arbitro in maniera irriguardosa facendolo indietreggiare di un metro, continuando a protestare a gran voce. Ricevuto il cartellino rosso cercava, senza riuscirci per il pronto intervento di alcuni compagni di squadra, di venire a contatto con l’arbitro”.

