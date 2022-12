L'ingegnere orvietano Andrea Stella è il nuovo team principal della McLaren

Foto: McLaren

Il 51enne: "Mi ritengo un privilegiato, la squadra ha talento, esperienza e dedizione"

Andrea Stella è stato nominato team principal della McLaren. Il 51enne ingegnere italiano originario di Orvieto, in Umbria, lascia con effetto immediato l’incarico di direttore esecutivo della scuderia e prende il posto di Andreas Seidl, che dice addio alla McLaren “per poi passare a un’altra sfida”, come spiegato dal team in un comunicato. È ufficiale, infatti, il passaggio del tedesco Seidl alla Sauber nel ruolo di Ceo. “Mi sento privilegiato ad assumere il ruolo di team principal come fase successiva dell’appartenenza al team McLaren F1”, le parole di Stella, che aggiunge: “Siamo realistici riguardo alla quantità di lavoro che ci aspetta per risalire la griglia, ma sono entusiasta e incoraggiato dal fatto di essere in questo viaggio insieme a una squadra piena di talento, esperienza, spirito di corsa e dedizione”.

“Andrea ha una vasta esperienza in F1 - si legge nel comunicato della McLaren - e ha dimostrato di lavorare con successo sia in pista che fuori. E’ un membro chiave del team McLaren F1 dal 2015, dove ha lavorato come head of race operations, performance director e dal 2019 come executive director, racing. Andrea ha iniziato la sua carriera lavorando 15 anni in Ferrari, dove ha ricoperto il ruolo di performance engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e poi come race engineer per Räikkönen e Fernando Alonso (2009-2015). Andrea ha una laurea in Ingegneria aerospaziale, e successivamente ha completato un dottorato di ricerca in Ingegneria meccanica”.

