Padel, il team Arena Perugia è campione d'Italia

Superato 2-1 in finale il circolo Parioli Roma nella categoria over 40

13 dicembre 2022 a

a

a

Campioni d'Italia Over 40. Applausi per i ragazzi del Padel Arena Perugia che hanno conquistato il tricolore sconfiggendo in finale il Tennis Club Parioli per 2 a 1 Il roster è composto da Gianluca Bazzica , Lorenzo Tarpani , Francesco Fattori, Francesco Pignattelli, Marco Baglioni, Giuseppe Corti. Fabio Moscatelli, consigliere regionale FIT Umbria elogia la squadra: "Stupendo titolo che inorgoglisce non solo il circolo ma tutto il movimento del padel umbro a testimonianza di una crescita continua e costante fatta di qualità e quantità mista alla passione e alla voglia di investire nelle strutture e programmare nell'attività tecnico-didattico che si sta rivelando vincente".

