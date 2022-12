Cross, Scappini mette tutti alle spalle nella gara internazionale di Jesolo

Il corridore di Marsciano del team Fortebraccio ha già centrato cinque successi

E sono cinque, cinque gare internazionali vinte da Samuele Scappini della Fortebraccio. L'ultima centrata al Master Cross di Jesolo su un percorso dove il fango era sparso in abbondanza, con una settimana fitta di pioggia, per voler smentire le malelingue che lo consideravano come un crossista capace di distinguersi solo sul duro, un corridore che va forte solo in condizioni meteo senza pioggia. Invece Scappini ha guidato alla grande dominando la gara degli Junior e mettendo in fila tutti anche il danese Daniel Nielsen finito quarto alle spalle degli azzurri Tommaso Cafueri e Stefano Viezzi che ancora una volta hanno lasciato il gradino più alto al ciclocrossista di Marsciano.

I tre finiscono dietro con un ritardo che arriva a 50 secondi, senza mai aver impensierito la maglia tricolore di Scappini che conferma il suo momento di grazia. Mancano meno di 30 giorni al campionato italiano e Giancarlo Montedori giura che ancora la forma assoluta che cerca per il suo ragazzo non è ancora arrivata, una preparazione che deve dare i frutti migliori tra gennaio e febbraio con i due appuntamenti che tutti aspettiamo con il fiato sospeso, Due gare internazionali vinte in tre giorni con l'intermezzo, cercato e voluto, di tornare nella sua Marsciano per un mini stage con i ragazzi Giovanissimi di Nestor e CT Massa Martana, portandosi dietro quei ragazzini che stravedono per lui, quei piccoli corridori che ora quando vanno a fare le gare di fuoristrada sognano non i grandi idoli internazionali e stranieri, ma il Samu di Marsciano, quello che correva con la maglia bianca azzurra della Nestor, che è entrato nell'Olimpo dei migliori 10 corridori juniores del mondo.

