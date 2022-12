Sir Susa, dalla serie C di Bastia al trionfo Mondiale. Sirci si lascia andare: "Il giorno più bello"

Luca Mercadini 13 dicembre 2022 a

Nel time out del quarto set Andrea Anastasi con la tranquillità dei forti sussurra ai suoi: “Una volta, basta una volta. Ma un muro a Kazijski prima della fine me lo fate vedere?”. Ecco, in quel momento, tutti hanno capito chi avrebbe vinto la finale. La naturalezza del condottiero capace di sorridere e ironizzare nella fase cruciale della gara che assegna il trofeo più importante, la sicurezza del capo di battaglia che dice le cose alla squadra, ma al tempo stesso infonde serenità. Molto prima della fine si era intuito chi avrebbe alzato la Coppa del Mondo nella torrida serata brasiliana. La Sir è nella storia. Alla prima partecipazione al Mondiale per club se ne torna a casa con il massimo risultato. Un trionfo. Strameritato, limpido come l’acqua di un torrente di montagna. Il presidente Sirci, anima e trascinatore, vulcano in costante eruzione, saltella felice nella ribollente arena del Divino Braga. Felice come un bambino a Natale davanti a un regalo da scartare, pensa e ripensa. Venti anni fa a Bastia nasceva una squadra che giocava in serie C, oggi quella stessa società è sul tetto del mondo. Verrebbe da credere a un miracolo, quelli che ogni tanto solo lo sport sa concedere al tifoso paziente.

In realtà chi conosce il patron sa della sua ambizione. Del moto perpetuo alla continua ricerca della vittoria. Il taumaturgico Sirci, oggi Re Mida della pallavolo, voleva la serie A e ha raggiunto la Superlega. Desiderava lo scudetto e se l’è cucito al petto. Pensava alla coppa intercontinentale e da domenica sera il nome Sir Susa è nell’albo d’oro della manifestazione più importante. Manca solo la Champions nella collezione dorata, ma di questo passo a maggio nella bacheca di Pian di Massiano ci sarà spazio anche per l’ambito trofeo europeo. A Belo Horizonte gli invincibili di Perugia hanno fermato il Renata, cancellato i campioni in carica del Sada Cruzeiro, eliminato il Minas e annientato Trento per la terza volta in stagione. Il senso di un dominio di scuola. Quella di Andrea Anastasi e delle sue magiche rotazioni. Non c’è solo il totem Leon. Oggi c’è una squadra cresciuta, maturata e ormai pronta a tutto. In finale gli eroi sono stati Plotnytskyi ed Herrera. Due che entravano dalla panchina e hanno messo il sigillo decisivo alla sfida. Merito del nocchiero mantovano. Idee e qualità non mancano alla sua squadra, ma lui ha educato tutti. Giovani e più esperti e quando arriva la chiamata ognuno sa quello che deve fare. Per questo la Sir viaggia a un livello di crociera altissimo, zampilla poesia nei suoi interpreti più talentuosi (Giannelli mvp mondiale), ma anche rabbia e concretezza quando la partita si fa sporca. Il metodo Anastasi funziona, il timoniere bianconero da buon virgiliano è una guida sicura e affidabile.

Venti vittorie su 20 è roba da non credere ma lui guarda solo all’ultimo trionfo: “Mi sto rendendo conto che questo per il club è un trofeo storico, così come è lo è per noi e per la città, non vedo l’ora di tornare a Perugia per festeggiare. In questo torneo hanno contribuito tutti e questo è forse il nostro segreto, trovare sempre risorse dalla panchina”. Accanto al coach uniti in un abbraccio vorticoso c’è Gino Sirci con gli occhi lucidi: “Questa vittoria significa storia, passione, voglia di fare. Questo è uno dei giorni più belli della mia vita, abbiamo realizzato un sogno e mi fa effetto. Venti anni fa, quando sono entrato nella pallavolo, non sapevo cosa significasse essere campioni ma volevo provarci e forse proprio questa incoscienza ci ha portato dove siamo”. Ma non finisce qui. La sensazione è che l’allegra liturgia dei festeggiamenti sia appena iniziata. Dopo Supercoppa e Mondiale in palio ci sono altri tre trofei. Sirci, Anastasi e il resto della truppa non vogliono fermarsi. Il triplete del 2018 trema.

