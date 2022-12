Gubbio, l'ex tecnico Vincenzo Torrente firma con il Padova fino a fine stagione

12 dicembre 2022 a

a

a

Nuova avventura per Vincenzo Torrente. L’ex tecnico del Gubbio è il nuovo allenatore del Padova (Serie C girone A), al posto dell’esonerato Caneo.

Gubbio rimontato a Pescara, finisce 2-2: rossoblù eliminati

Si tratta del sesto tecnico in tre anni e mezzo della gestione targata Joseph Oughourlian-Alessandra Bianchi e debutterà sabato 17 dicembre nell’ultima giornata del girone di andata con il Mantova all’Euganeo. Ha firmato un contratto sino al termine della stagione.

Gubbio, ore di attesa: nessuna chiamata per Torrente

Torrente era reduce dalla sua seconda parentesi sulla panchina del Gubbio, terminata con l'eliminazione ai play off contro il Pescara nella scorsa stagione. Senza dimenticare ovviamente la doppia promozione dalla C2 alla B tra il 2009 e il 2011. Ora una nuova avventura, in una piazza importante come Padova.

Gubbio, oggi Braglia firma un contratto biennale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.