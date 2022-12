La Sir Susa supera Trento 3-1 ed è campione del mondo

Prima storica vittoria di Perugia in campo internazionale

Carlo Forciniti 11 dicembre 2022 a

a

a

Sul tetto del mondo. Per la prima volta nella propria storia. Al primo tentativo. Scomodare Giulio Cesare ed il suo “veni, vidi, vici” è fin troppo facile. In Brasile, la Sir Susa non fa prigionieri. Quattro giorni. Tanto ci mette in altrettante partite per scrivere una pagina unica. Volei Renata, Sada Cruzeiro, Itambè Minas le tre vittime prima del derby tutto italiano contro l’Itas Trentino. Come già accaduto in campionato ed in Supercoppa, la squadra di Lorenzetti si piega alla superiorità dei bianconeri (3-1). Che collezionano il ventesimo successo su venti in stagione. Ma questo, vale decisamente di più. Perché Perugia sublima l’incredibile prima parte di 2022-2023 mettendo in bacheca il titolo iridato, il primo a livello internazionale. Cogliendo l’attimo. In pieno. Non è finito tutto in un samba come recita un proverbio brasiliano, ma i ragazzi di Anastasi festeggiano e festeggeranno a dovere. C’è da scommetterci. Chiara, chiarissima l’impronta del coach, che nel corso del match rinuncia a Semeniuk e Rychlicki, entrambi poco incisivi, trovando in Plotnytskyi ed Herrera due grandi protagonisti della finale. In particolare il mancino ucraino. Il migliore in campo grazie a 15 punti e 4 ace . Leon, autore di due punti in più, è superlativo con due servizi vincenti al tramonto del quarto set deciso da Flavio che mette a sterra la palla del 25-19. Gli altri set erano terminati 25-20 Trento, 25-23 e 27-25 Sir.

Coppa del Mondo, la Sir stende il Minas e vola in finale contro l'Itas

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.