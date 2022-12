Sudtirol-Ternana 0-0, Andreazzoli vuole di più: "Da migliorare ultimo e penultimo passaggio"

Michele Fratto 12 dicembre 2022 a

A Bolzano, Andreazzoli voleva vedere qualcosa di diverso rispetto alle prime due partite da quando siede sulla panchina della Ternana. E alla fine, oltre al punto in classifica, per l’allenatore delle Fere la squadra ha fatto anche un passo in avanti nel gioco: “Abbiamo compiuto un passo in avanti, cercando di imporci subito e riuscendoci. Abbiamo dato loro la possibilità di esprimersi in contropiede solo da palle poco pulite in fase di palleggio da parte nostra. Nel secondo tempo, la palla è rimasta per terra e non per aria, non bruciando come l’altra sera. Ho visto cose interessanti e fatto i complimenti ai ragazzi per la prestazione”.

La buona prestazione vista, però, viene controbilanciata da una vena realizzativa da migliorare quando c’è da concludere la costruzione in mezzo al campo: “Occorre concretizzare ed essere realizzativi. Se riusciremo a riproporre il fraseggio con costanza ci potremo avvicinare di molto alla dama”. Inoltre, il mister della Ternana ha spiegato la sostituzione nell’intervallo di Falletti, con l’ingresso sul prato del Druso di Paghera in un’insolita posizione di trequartista dietro alle punte: “In quel momento la squadra aveva bisogno delle sue caratteristiche. È stato molto bravo dal momento dell’ingresso in campo”.

Infine, Andreazzoli fa un bilancio di queste prime partite alla guida della Ternana. Tre partite in cui sono arrivati quattro punti con la sconfitta di Venezia, la vittoria di misura casalinga con il Cagliari e il pareggio senza reti di domenica 11 dicembre a Bolzano contro il Sudtirol: “Sono dispiaciuto per la partita di Venezia mentre con il Cagliari forse abbiamo ottenuto qualcosa in più. Nel computo della prestazione mi dichiaro complessivamente soddisfatto. La squadra cresce ma è fondamentale diventare realizzativi. Ci è mancato non solo l’ultimo ma, a volte, anche il penultimo passaggio. Lavoreremo di sicuro su questo e su altri aspetti in settimana”.

