Cagliari-Perugia 3-2, non basta la doppia rimonta del Grifo: Lapadula condanna Castori al ko

Non basta una prova di carattere al Perugia per uscire indenni dalla trasferta di Cagliari. All'Unipol Domus finisce 3-2 per i rossoblù con il Grifo che prima è andato sotto di due gol nei primi 27' in virtù delle reti di Pavoletti al 20' e Lapadula al 27'.

Poi però la squadra di Castori è stata brava a reagire ed è riuscita a raddrizzare l'incontro grazie ai gol di Strizzolo al 29' e di Casasola su rigore al 9' della ripresa. Quando il pareggio ormai sembrava cosa fatta tuttavia è stato ancora Lapadula a firmare la rete che ha regalato tre punti vitali al Cagliari di Liverani, condannando così il Perugia all'ennesima sconfitta stagionale.

Con questo risultato i biancorossi restano ultimi a quota 13 punti. Una situazione di classifica sempre più pesante. Al prossimo turno, lunedì 19 dicembre, scontro salvezza da non fallire contro il Venezia al Curi, dove la vittoria sarà praticamente d'obbligo.

