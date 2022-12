Cagliari-Perugia, il Grifo deve accelerare per lasciare l'ultimo posto: le scelte di Castori

11 dicembre 2022 a

Sono passati 4 mesi dal primo incrocio con il Cagliari. Ad inizio agosto, il Perugia sfiorò il passaggio del turno nei 32esimi di finale di Coppa Italia venendo beffato solo a tempo scaduto. Alla Unipol Domus - medesimo teatro della sfida di domenica 11 dicembre - il Grifo cerca il riscatto in una fase di stagione in cui la posta in palio è molto più alta della scorsa estate. Sia per gli umbri, che per i sardi. Quella versione biancorossa essenziale e letale in ripartenza, sembrava promettere più che bene. Anche al netto del 3-2 per i rossoblù. Così non è stato. Con il passare delle settimane e con l’evolversi del campionato, i grifoni hanno perso smalto, punti e fiducia. Ma da quando è tornato Castori, le cose sono migliorate. E’ cresciuta la condizione fisica generale. La fase difensiva è ora di buonissimo livello come testimonia il fatto che non si subisce gol da tre partite. Ma per abbandonare l’ultimo posto serve di più. Quel Grifo micidiale nel ripartire e riversarsi con efficacia nell’area avversaria, si sta vedendo solo a tratti. Oggi e contro un Cagliari che farà la partita, sarà fondamentale saper sfruttare a dovere gli spazi. Saper mordere quando ci sarà la possibilità di farlo. Le chances non mancheranno contro un avversario superiore sulla carta, ma a secco di vittorie da ben 7 gare.



Tegola Grifo, Di Carmine fuori fino al prossimo anno

LE SCELTE Castori potrebbe cambiare qualcosina rispetto alla partita di tre giorni fa contro la Spal. Davanti a Gori, dovrebbe tornare Dell’Orco che ha smaltito il problema intestinale che lo ha tenuto ai box nell’ultimo match. La prima alternativa è Rosi. Sugli esterni, a destra Casasola va verso la conferma. A sinistra, Lisi insidia Paz ma quest’ultimo è favorito.

Perugia-Spal, sfida inedita tra Castori e De Rossi

Il colombiano è una carta da spendere anche sull’altra corsia se Casasola dovesse tirare il fiato. In mezzo, Iannoni si candida per una maglia da titolare di fianco a Bartolomei ma è comunque in ballottaggio con Santoro. Sulla trequarti, Kouan. Davanti, sgomitano in quattro per due posti. La lotta è serrata tra Strizzolo, Melchiorri, Olivieri e Di Serio. Possibile che a spuntarla siano i primi due. Out Di Carmine, Vulic, Furlan, oltre a Matos, Struna e Righetti.

Perugia-Spal 0-0, Melchiorri fallisce un calcio di rigore

