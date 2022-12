Ternana in casa del Sudtirol, Andreazzoli: "Adesso mi aspetto di più dai miei"

Favilli out per una botta alla caviglia, il tecnico vuole vedere una gestione palla migliore

Le condizioni meteorologiche e le caratteristiche dell'avversario fanno presagire una vera e propria battaglia. Oggi domenica 11 dicembre alle 15 a Bolzano, la Ternana torna a viaggiare in campionato sfidando la sorpresa di questo inizio di stagione in serie B, ovvero il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. Da quando l’attuale allenatore si è seduto sulla panchina della neopromossa, Casiraghi e compagni hanno perso una sola volta, ovvero nell’ultimo turno in quel di Genova. La Ternana, dal canto suo, scenderà in campo oggi pomeriggio a distanza di alcuni giorni dalla prima vittoria dell’era Andreazzoli, vittoria di misura arrivata al Liberati contro il Cagliari al termine di una partita tutto carattere, con i tre punti conquistati anche grazie alle prodezze di Iannarilli, caparbio nel respingere un calcio di rigore calciato da Pavoletti. Le Fere, infatti, dopo l’avvicendamento in panchina stanno cercando una nuova identità, una commistione di bel calcio, che alla lunga paga sempre, e di carattere, fondamentale in una categoria ostica come può essere la serie B. “Il SudTirol – ha dichiarato Andreazzoli in conferenza stampa – ha dimostrato di essere una squadra che fa risultati importantissimi. Se poi è anche scorbutica sarà un motivo in più per stare in campo con la massima concentrazione”. Il meteo non è stato clemente nei giorni antecedenti la sfida, con forti nevicate che hanno interessato Bolzano e tutto il versante montano intorno. Nevicate che hanno costretto il SudTirol ad allenarsi in palestra, come evidenziato da Bisoli stesso.

Out Capanni e Favilli, con l’attaccante che “ha preso una botta in settimana che gli ha causato un gonfiore all’altezza della caviglia”, Andreazzoli getta lo sguardo alla sfida odierna, altro viatico importante per gettare le basi per il lavoro futuro: “Mi aspetto che la squadra faccia un po’ più rispetto a quanto visto nelle prime due gare. Non abbiamo fatto una settimana pulita per fare quello che volevamo Abbiamo lavorato tanto sul video anche perché i ragazzi sono molto ricettivi”. Qualche cambio, non solo negli uomini ma nel gioco offerto, si è visto nelle prime due uscite con Andreazzoli in panchina, e anche in questo caso l’allenatore delle Fere tende a fare qualche sottolineatura: “Mi aspetto di vedere in campo passi in avanti soprattutto nella gestione della palla. Io gradisco avere un piano A, non un piano B o C. Noi ora siamo concentrati molto nel lavorare sull’idea di calcio. Contro il Cagliari sono stati bravi tutti i subentrati, tra i quali Cassata e Coulibaly”. E sui ballottaggi in vista di oggi, Andreazzoli conclude: “Devo vedere tutti perché mi piace gratificare tutti. Ho visto tante coppie di calciatori che sono interessanti e propense al lavoro”.

