Coppa del Mondo, la Sir Susa stende il Sada Cruzeiro : in semifinale c'è il Minas

Foto: Teixeira

Perugia batte 3-1 i campioni in carica e punta la finalissima

10 dicembre 2022 a

a

a

Vittoria con il Sada Cruzeiro e primo posto nella Pool A. Queste le belle notizie della nottata di Betim dove la Sir Safety Susa Perugia conquista la sua seconda vittoria nel Mondiale per Club. Domani via alle semifinali, nella prima alle 18:30 locali si scontrano Sada e Trento, nella seconda alle ore 21:30 locali (le 1:30 della notte italiana) i Block Devils sfidano l’Itambe Minas. Perugia arriva in semifinale con tanta consapevolezza dopo il successo di stasera. Due set eccellenti degli uomini di Anastasi (che inserisce in sestetto Herrera, Solè e Plotnytskyi). Nel terzo la reazione dei padroni di casa spinti dal caldo e passionale pubblico amico. Ma Perugia è di ferro e nel quarto riparte a mille con il colpo di Herrera che fa scorrere i titoli di coda.

Proprio Herrera è il best scorer dei suoi con 19 palloni vincenti. Doppia cifra anche per Solè (12), Plotnytskyi (12) e Semeniuk (11), 10 punti per un sontuoso Giannelli. I bianconeri, dati alla mano, vincono la sfida con un servizio più efficace seppure un po’ troppo falloso (13 ace contro 6) ed in attacco (55% di squadra contro 46% avversario).

TABELLINO SIR SAFETY SUSA PERUGIA - SADA CRUZEIRO VOLEI 3-1Parziali: 25-21, 25-21, 29-31, 25-21. SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 10, Herrera 19, Solè 12, Russo 7, Plotnytskyi 12, Semeniuk 11, Colaci (libero), Ropret, Flavio 2, Leon, Cardenas 2. N.e.: Rychlicki, Piccinelli (libero), Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini. SADA CRUZEIRO VOLEI: Uriarte 2, Wallace 10, Lucas 5, Otavio 4, Lopez 6, Vaccari 6, Lukinha (libero), Oppenkoski 8, Cledenilson 2, Rodriguinho 4, Rodrigo, Giulherme 2, Carlos 1. N.e.: Bauer (libero). All. Ferraz, vice all. Martelete. Arbitri: Cespedes Lassi Denny Francisco (DOM), Vera Mechan Walter Hugo (PER)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.