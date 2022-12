Dà un pugno in faccia all'arbitro: giocatore squalificato fino al 30 giugno 2026

E' successo al Real Cannara nel campionato di C2. Ko 0-6 a tavolino per la squadra

Tre anni e mezzo di squalifica e ko a tavolino 6-0. E’ quello che ha deciso il giudice sportivo della Figc umbra, l’avvocato Marco Brusco, in relazione a una gara del campionato di serie C2 di calcio a 5, Virtus Gualdo-Real Cannara. Il motivo? Un pugno sferrato al volto dell’arbitro da parte di un giocatore del Real Cannara, M’Hamed Tourbi, che ha costretto il direttore di gara a interrompere la partita nell’intervallo e a recarsi all’ospedale di Foligno per le cure necessarie. Tutto è cominciato al 25’ della partita, quando il calciatore, ricevuto il cartellino giallo per proteste, ha “minacciato il direttore di gara - si legge nel comunicato - che, in conseguenza di ciò, esibiva il rosso”.

“Il Tourbi reagiva al provvedimento di espulsione, colpendo con un pugno l'arbitro allo zigomo sinistro, con azione violenta e improvvisa, connotata da notevole aggressività - fa ancora il comunicato -. I tesserati di entrambe le squadre intervenivano immediatamente per prestare soccorso all'arbitro e per fermare l'aggressore”. Per circa tre minuti la gara è stata sospesa per soccorrere l’arbitro, applicandogli del ghiaccio al volto. Poi si è ripreso a giocare fino all’intervallo, quando il direttore di gara ha avvertito “forti giramenti di testa e dolore nella parte colpita di guisa che - si legge ancora -, non ritenendo più sussistenti le condizioni psico-fisiche per portare a termine la partita, decideva di interromperla definitivamente per recarsi al pronto soccorso (il risultato della partita, in quel momento, era di 5-0 in favore della Virtus Gualdo) Recatosi, subito dopo, all'ospedale di Foligno, gli veniva diagnosticato un trauma contusivo allo zigomo sinistro sia pure senza lesioni ossee” e gli veniva formulata una prognosi di 5 giorni. Morale della favola? Giocatore squalificato fino al 30 giugno 2026 e ko a tavolino per il Real Cannara, ritenuto responsabile della mancata prosecuzione della gara.

