Ternana, Iannarilli è il para rigori: sono 20 su 57

Foto: Principi

Il portiere rossoverde non è nuovo a prodezze del genere

Michele Fratto 09 dicembre 2022 a

a

a

Quello a Pavoletti mercoledì sera è stato il ventesimo rigore in carriera parato da Antony Iannarilli. Non una statistica di poco conto. Il guizzo istintivo dell’estremo difensore nella ripresa contro il Cagliari ha permesso alle Fere di tornare alla vittoria dopo quasi due mesi di campionato, sottolineando ancora di più la freddezza e la capacità di Iannarilli nell’intuire le traiettorie quando gli avversari si presentano sul dischetto di rigore. Una capacità che i rivali sportivi del Perugia conoscono bene, visto che Iannarilli ha respinto ben due rigori tra la passata e l’attuale stagione nelle straregionali. Sono storia recente, infatti, le parate nei calci di rigore tentati da De Luca e Di Carmine.

Ternana-Cagliari 1-0, ci pensa Falletti dal dischetto

"Avevamo studiato i rigoristi - afferma Iannarilli nel post partita - ma la parata è stata puro istinto, una sfida tra me e lui che sono contento di aver vinto". Ma quella sul penalty non è stata l’unica parata decisiva di Iannarilli contro il Cagliari: "Forse la prima è stata la più importante, mentre quella sul colpo di testa di Pavoletti sono stato bravo a bloccare la sfera senza farmela sfuggire. Mi sentivo bene ed è stato importante portare a casa la vittoria. Sono contento per la squadra e sono tre punti pesanti guadagnati sul campo".

Tommaso Montanari, un altro ternano alla Dakar dopo il padre Mario e Danilo Petrucci

Lo score di Iannarilli nei rigori parati con la Ternana inizia in Serie C. Cinque massime punizioni respinte tra cui Monopoli (due volte), Catania, Rieti e SudTirol, ad anticipare le quattro prodezze nel campionato cadetto per un totale di nove. Prima ancora, tutti in Serie C, altri cinque rigori parati con la Viterbese, tre con la maglia della Pistoiese, uno con Salernitana e Isola Liri fino al primo con la Primavera della Lazio. Ora i nove deviati con la Ternana, che vanno a chiudere la cifra tonda dei venti parati (su 57) a sottolineare le abilità di Iannarilli in questa particolare specialità riservata agli estremi difensori: "Sapevamo che contro il Cagliari non sarebbe stata una partita facile - ha concluso Iannarilli - ma abbiamo retto bene e ognuno ha dato il proprio contributo".

Ternana, Lucarelli saluta: "In tre stagioni tante gioie e pochi dolori". Esonerato lo staff

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.