Coppa del Mondo, Sir in campo in Brasile: come e dove vederla

All'una di notte sfida il Renata sconfitto dal Sada Cruzeiro nella gara d'esordio

Arriva il momento di scendere in campo per la Sir Safety Susa Perugia. Nella serata brasiliana i Block Devils fanno il loro esordio nel Mondiale per Club affrontando, per la seconda gara della Pool A, la formazione brasiliana del Renata Volei sconfitta ieri nel primo match del girone dai campioni in carica del Sada Cruzeiro. Fischio d’inizio al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim, sobborgo di Belo Horizonte, alle ore 21:00 in Brasile, le 1:00 di notte in Italia. Copertura televisiva Sky Sport con diretta TV a partire dalle ore 1:00 di stanotte su Sky Sport Uno e Sky Sport Action (rispettivamente canale 201 e 206 della piattaforma Sky) con la telecronaca di Stefano Locatelli ed il commento tecnico di Andrea Zorzi. Diretta streaming invece sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire sempre dalle ore 1:00.

Tutti a disposizione i Block Devils. La squadra ha svolto ieri pomeriggio un allenamento tecnico a Belo Horizonte, stamattina in programma l’ultima rifinitura sempre a Belo Horzonte al termine della quale coach Anastasi deciderà la formazione di mandare in campo al via. Si va verso il ritorno in campo di alcuni giocatori tenuti a riposo nelle ultime gare di Champions e Superlega e quindi al fischio d’inizio potrebbero essere della partita Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Perugia cerca subito un successo che sarebbe importantissimo in chiave qualificazione alle semifinali, il Renata dopo la sconfitta di ieri gioca invece per restare vivo nella competizione.

Coach Dileo dovrebbe presentare in campo il 6+1 con l'esperto ex nazionale argentino Gonzalez in regia, il nazionale carioca Roque opposto, le due torri Barreto (207 cm) e Fonseca (204 cm) al centro della rete, il nazionale argentino Lazo ed il nazionale brasiliano Adriano in posto quattro ed Elias a guidare le operazioni in seconda linea.

