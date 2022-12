Ternana-Cagliari 1-0, ci pensa Falletti dal dischetto

Foto: Principi

Grande protagonista anche il portiere Iannarilli che para un rigore a Pavoletti

Eccolo il primo timbro dell’era Andreazzoli dal suo arrivo a Terni. Dopo sei turni, in una serata al cardiopalma la Ternana si aggrappa a Falletti e Iannarilli per superare un Cagliari mai domo. Arriva, così, la prima vittoria nel dopo Lucarelli grazie al rigore dell'uruguaiano (7') concesso per fallo su Partipilo e alle parate dell'estremo difensore di Alatri grande protagonista della serata del Liberati. Iannarilli ipnotizza Pavoletti dal dischetto al 30' della ripresa dopo un rigor concesso dal Var per fallo di mano di Di Tacchio. Finisce 1-0 per le Fere che tornano al successo dopo sei turni di digiuno.

