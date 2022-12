Coppa del Mondo: Sir-Renata, Anastasi: "Occhio a Roque e Lazo"

Foto: benda

Il coach di Perugia analizza la prima gara in programma venerdì alle 1 del mattino

“La squadra sta bene e l’umore è buono”, dice il tecnico della Sir Susa, Andrea Anastasi. “I ragazzi hanno svolto una sessione in piscina per togliere la stanchezza del lungo viaggio e poi abbiamo iniziato la preparazione vera e propria al Mondiale. I giocatori sono pronti e io sono positivo”. Anastasi parla delle due avversarie del girone di Perugia, il Renata Volei ed il Sada Cruzeiro. “Sono due squadre molto competitive. Ovviamente il Sada è più conosciuto ed estremamente forte, ma anche il Renata è formazione di tutto rispetto. C’è l’opposto della nazionale brasiliana Roque molto forte in battuta e in attacco, c’è una coppia di martelli di ottimo livello di cui uno è Lazo, un nazionale argentino molto tecnico. Poi c’è il palleggiatore argentino, l’allenatore argentino… insomma il Renata è una squadra molto sudamericana che gioca una buonissima pallavolo e che negli ultimi anni ha scalato la classifica della Liga brasiliana. Abbiamo molto rispetto di entrambe”.

Un torneo estremamente compresso e dispendioso sia mentalmente che fisicamente il Mondiale per Club. Anastasi la vede così. “La mentalità con la quale siamo arrivati in Brasile è quella di giocare gara dopo gara. Nel nostro girone giocheremo sempre la seconda partita del giorno quindi finiremo molto tardi e dovremo valutare bene le condizioni dei giocatori. Per il momento abbiamo queste due partite con Sada e Renate e non pensiamo a null’altro cercando la qualificazione per le semifinali”.

