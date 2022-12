Perugia-Spal, sfida inedita tra Castori e De Rossi

L'allenatore più longevo della cadetteria contro il tecnico più giovane

Perugia-Spal in programma domani al Curi è anche Castori contro De Rossi. La squadra di De Rossi, in trasferta, non è mai andata a segno e al Curi va in scena una sfida inedita in panchina fra due allenatori che rappresentano gli estremi della categoria. Castori ha infatti appena superato le 500 partite in cadetteria (sono 505), dal 2004 con il Cesena a oggi alla guida del Grifo, è il tecnico in attività con il record di presenze e il quarto all time dietro a Guido Mazzetti (565), Fascetti (547) e Sonetti (517). De Rossi è invece l’allenatore più giovane (39 anni) del torneo e anche l’esordiente degli esordienti visto che è alla prima esperienza in assoluto.

