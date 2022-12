Dakar 2023, c'è Tommaso Montanari: un altro ternano dopo il padre Mario e Danilo Petrucci

Michele Fratto 07 dicembre 2022 a

Un sogno che diventa realtà. Dopo i vari titoli nell’enduro, campione europeo e per tre volte campione italiano, e il titolo italiano nel Motorally, Tommaso Montanari parteciperà alla prossima edizione della Parigi-Dakar 2023, il Rally Raid più famoso al mondo che scatterà il 31 dicembre per terminare dopo 14 tappe il 15 gennaio. Un sogno tenuto sempre lì chiuso in un cassetto tra una prova e l’altra, aperto e concretizzato finalmente quest’anno dal centauro ternano. Dopo il padre quarant’anni fa e Danilo Petrucci nella passata edizione, Montanari così prende in eredità il testimone dando continuità alla presenza ternana in una delle gare e delle sfide più affascinanti ed emozionanti del mondo. Montanari gareggerà nella categoria Rally 2 con una Husqvarna 450 Rally replica per il team Husqvarna Solarys.

Tommaso, ci racconti quando hai saputo di partecipare alla Parigi-Dakar?

“Dopo il rally di Marocco è arrivata la conferma dell’ammissione. Per me è stata la realizzazione di un sogno e ora sono pronto a imbarcarmi in questa nuova sfida. Prendo questa partecipazione come un bel riconoscimento a tutta la fatica e a tutti i sacrifici svolti in questi anni. Come numero di dorsale avrò il 124”.

Ti senti elettrizzato al solo pensiero di partecipare alla Parigi-Dakar?

“Tantissimo, però mi sento pronto”.

Dopo Petrucci è arrivato il tuo turno, ti ha dato qualche consiglio?

“Con Danilo stiamo insieme spesso e ne parliamo. Mi ha detto di stare calmo nei primi giorni, di partire con calma e gestire le diverse giornate di gara. La sfida è lunga e non serve farsi prendere dalla foga”.

Gareggerai anche sulle orme di tuo padre Mario, che ha partecipato alla Dakar quarant’anni fa, che emozione si prova?

“Mio padre fu il primo ternano a gareggiare quarant’anni fa, in un periodo totalmente diverso da quello odierno. Diciamo che oggi c’è molta più organizzazione e molta più competizione in gara. Certo, capisco che viverla da genitore non è semplice visto i rischi che comporta la sfida, però sono tutti contenti per il risultato raggiunto”.

A proposito di risultati, ti sei già posto un obiettivo personale da conseguire?

“Già concluderla sarebbe tanta roba. È una gara talmente strana che non mi rendo conto dove potrei trovarmi, però il primo obiettivo è sicuramente concluderla nel migliore dei modi. Comunque sia reputo questa partecipazione un punto di partenza e non di arrivo. È un sogno che si è avverato, e spero che sia un inizio diverso all’interno della mia carriera”.

