Tegola Grifo, Di Carmine fuori fino al prossimo anno

Per il centravanti lesione del bicipite femorale destro

Domenico Cantarini 07 dicembre 2022 a

Seduta pomeridiana ieri per il Perugia di Castori divisa fra sala video, palestra e terreno di gioco (sotto una pioggia battente). Stamani a Ellera è in programma la rifinitura in vista del match di domani con la Spal e il Grifo sarà orfano di Di Carmine. Ieri il centravanti è stato sottoposto a ecografia dopo l’infortunio di Cosenza e il bollettino medico recita: “Lesione a carico del bicipite femorale della coscia sinistra”. Per Di Carmine quindi almeno 2-3 settimane di stop e difficilmente rientrerà in campo prima del nuovo anno. Contro la Spal sono ancora out anche Matos e Struna mentre Castori ha recuperato Olivieri che si gioca una maglia nel tandem offensivo nel ballottaggio a tre con Melchiorri e Strizzolo. Per il resto la formazione potrebbe essere la stessa dell’ultima uscita. Nella Spal è squalificato Dickmann. A Perugia è annunciata anche la presenza del presidente degli emiliani Joe Tacopina, di rientro dagli Usa.

