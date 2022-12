Mondiali, Marocco nella storia: batte la Spagna ai rigori e vola ai quarti. Gol e highlights

06 dicembre 2022 a

Clamoroso ai mondiali di calcio in Qatar. Il Marocco elimina la Spagna e per la prima volta nella storia raggiunge i quarti di finale. I tempi regolamentari e supplementari si chiudono sullo 0-0 e si va alla lotteria dal dischetto, ma ancora una volta, come era accaduto a Russia 2018, gli iberici sono costretti alla resa. Bounou diventa protagonista dell'incontro, ne para due e spedisce a casa la Spagna. Questo l'andamento dei tiri dal dischetto: Sabiri gol, Marocco 1-0; palo di Sanabria; Ziyech firma il 2-0; Bounou para il tiro di Soler: 2-0; poi tira Benoun, ma para Unai Simon; Busquets dal dischetto e nuova parata di Bounou; Hakimi la mette dentro. Marocco 3, Spagna 0. Furie rosse a casa. Clicca qui per vedere la sintesi della partita.

