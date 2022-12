Ternana, Andreazzoli si presenta: missione serie A

Foto: Principi

Il neo tecnico: "Qui per ripetere quanto già fatto"

Luca Mercadini 06 dicembre 2022

a

a

Andreazzoli si è presentato alla stampa ternana alla vigilia della gara con il Cagliari (domani sera alle 20.30). Con accanto il ds Leone e il vice presidente Tagliavento è stato subito chiaro e preciso: "Sono qui per ripetere quanto già fatto e mettermi alla prova". Tradotto, l'arrivo alla Ternana dell'ex tecnico dell'Empoli ha in programma la conquista della serie A, per l'appunto missione già portata a termine con la formazione toscana. "La società non vuole accontentarsi, io neanche", ha poi ribadito. Tagliavento e Leone hanno raccontato anche l'aneddoto del suo ingaggio con le parti che hanno trovato l'accordo in 60 secondi. Andreazzoli, 69 anni, nativo di Massa, domani farà il suo esordio al Liberati dopo la sfortunata gara di Venezia persa 2-1.

La Ternana ha scelto: è Andreazzoli il nuovo tecnico

