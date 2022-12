La C4 vince il derby con il Foligno e Bianconi incorona Manni

Foto: Cardinali

Il diggì: "Che mossa quella di Tempesta". Esordio con il botto per il neo tecnico

“Tutti ci spacciavano già per vincitori del campionato, invece dopo l’importante vittoria col Foligno torniamo a essere una matricola che ritrova il suo posto e andrà avanti con equilibrio e piedi per terra”. E’ questo il messaggio che lancia Marco Bianconi, dg della C4, all’indomani dello 0-2 al Blasone contro i falchi che ha interrotto un digiuno di 5 turni senza successi. “La vittoria è importante per i ragazzi e tutta la famiglia C4 – continua – Ho visto una squadra carica che ha giocato bene, a prescindere da quello che possono dire quelli del. Foligno. Abbiamo fatto un bellissimo calcio per mezz’ora, poi ci siamo chiusi e nel secondo tempo abbiamo gestito bene il vantaggio”.

Protagonista del match è stato il giovane Battistelli che con un gran tiro a giro ha fissato il punteggio sullo 0-2: “Avevamo diversi giocatori importanti infortunati, ma il fatto che abbia segnato un classe 2004 è un segnale perché vuol dire che il gruppo c’è – spiega Bianconi – Battistelli sta crescendo così come Zichella e questo ci rende contenti”. Buona la prima anche di Alessandro Manni, subentrato all’esonerato Giacomo Bicerna dopo il pirotecnico 4-4 col Sansepolcro: “Il suo arrivo ha dato una scossa – ammette il dg – Senza nulla togliere a quanto fatto dall’amico fraterno Bicerna, credo che si sia risvegliato l’ardore affievolito di una squadra già competitiva dal punto di vista tecnico e caratteriale. Manni ha avuto poco tempo per studiare la partita, ma è stato bravo a mettere Tempesta in marcatura sul play del Foligno, facendo creare ai falchi veramente poco e ad entrare nella testa dei giocatori”.

Per lo stesso Bianconi quella di domenica è stata una sfida particolare: “E’ stata un’emozione tornare dove ho giocato 20 anni fa, in uno stadio dove sono cresciuto, e rivedere addirittura le foto con Pippo (Petterini ndr) – ammette – Ringrazio il presidente Renato Colativa e il figlio Manuel per l’accoglienza calorosa. Al di là delle possibili polemiche, non alimentate né dalla C4 né dal Foligno, è stata una bellissima giornata di sport”. E il Foligno? “Ho rispetto perché sta facendo un campionato eccelso, ha ragazzi bravi a giocare a calcio come Caruso, Dell’Orso e Piermarini e un progetto sano per valorizzare i giovani – dice Bianconi - Sono contento per loro, ma lo sono di più per noi perché la squadra ha dimostrato di essere viva. Questi 3 punti ci hanno dato grande gioia, sappiamo di poter dare fastidio a tutti in campionato. A partire da giovedì contro il Castiglione del Lago: sarà una partita agguerrita”.

