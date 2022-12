Gubbio, il magic moment di Vazquez: "A Pesaro il gol più bello"

Foto: PhotoStudio

L'attaccante argentino parla anche di Arena: "Grande talento e poi è mancino..."

El Cabezon comincia a far tremare le difese avversarie. Nelle due ultime partite a Pesaro e in casa contro il Siena ha gonfiato la rete avversaria. In campionato era già andato a segno contro la Carrarese e in Coppa Italia a Pescara. In totale quattro gol. Ma lui, Federico Nahuel Vazquez, italo argentino, nato a San Martin il 31 marzo 1993, non vuole certo fermarsi. “Non prometto mai gol - dice - non l’ho mai fatto. Dico però che anche a 29 anni voglio migliorami. Per cui se mi chiedi se voglio arrivare in doppia cifra ti dico che vorrei farne tantissimi di gol, ma quello che è importante, al di là del mio score personale, è mettermi al servizio della squadra”.

Sta vivendo un magic moment dopo un periodo non brillantissimo. “Se lo guardiamo dal punto di vista dei gol è vero che non stavo facendo numeri importanti, ma ho sempre lavorato tanto mettendomi a disposizione della squadra. Ripeto: è il gruppo la prima cosa che conta”. Dove può arrivare il Gubbio grazie anche i gol di Vazquez? “E’ troppo presto per fare questi discorsi. Mancano ancora due partite del girone di andata, e poi c’è tutto quello di ritorno. Il campionato è molto equilibrato e nel giro di pochi punti ci sono tante squadre: tutto può accadere. Noi vogliamo migliorare quanto è stato fatto lo scorso anno. Dobbiamo fare il nostro percorso e prendere spunto da partite come quelle contro il Siena che ci servono per aumentare la convinzione nei nostri mezzi. Abbiamo qualità importanti ma dobbiamo restare sempre umili”.

Ha sempre ripetuto di mettersi al servizio della squadra ma, potendo scegliere, le piace giocare vicino a una punta strutturata. “Sì, mi ci trovo bene ma se il mister mi chiede sacrifici io ci sono”. A volte, quando si scambia palla con Arena sembra di vedere un azione di calcio sudamericano. “Alessandro è un giocatore molto forte. Si vede che ha qualità, è un gran talento. E’ veloce, rapido, tecnico e gli auguro di andare migliorare la sua carriera”. In Argentina ha giocato con tante squadre anche di massima categoria: ha mai avuto al fianco un calciatore con le caratteristiche di Arena? “Ho avuto diversi calciatori che lo ricordano, ma Arena è un mancino e i mancini hanno qualche cosa in più”. Da bambino guardando i Mondiali 2002 in Corea-Giappone è rimasto folgorato dal brasiliano Ronaldo e si è sempre ispirato al Fenomeno. Così alla domanda: “Quale dei quattro gol finora segnati con la maglia del Gubbio le è piaciuto di più?” risponde: “Quello di Pesaro”. Scatto su lancio lungo, doppia finta sul difensore e palla nell’angolo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E senza essere blasfemi quella rete ha ricordato una po’ alcune di quelle tipiche di Luis Nazario De Lima.

