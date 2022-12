Alla 12esima edizione del Petrignano cross assegnati i titoli regionali

Tutti i campioni umbri: Scappini trionfa nella categoria Juniores

Grazie agli sforzi organizzativi dell’UC Petrignano di Orlando Ranucci e Marco Gorietti, alla dodicesima edizione del Petrignano Cross-Trofeo Today International hanno pedalato in circa 200 nell’inedito scenario del Parco dell’Hotel La Torretta sulle sponde del fiume Chiascio a Petrignano d’Assisi nonostante una leggera pioggia e lo sterrato appesantito dal fango. Protagonista assoluto il campione d’Italia Samuele Scappini (Team Fortebraccio) tra gli juniores nella batteria di 40 minuti. A Paolo Pavoni (Team Co.Bo Pavoni) e a Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team) i primati tra i master di seconda fascia over 45 e di terza over 54, in evidenza anche Sofia Capagni (Race Mountain Folcarelli) tra le donne open e Sabrina Di Lorenzo (Pro Bike) tra le donne master.

Seconda gara sui 60 minuti con il netto dominio di Stefano Capponi (Pro Bike) tra gli open e quello di Leonardo Caracciolo (Triono Racing) tra i master di prima fascia under 45. Nelle categorie inferiori trionfi del tricolore Filippo Cingolani (Team Cingolani) e Asia Vanuzzo (Bicifestival) tra gli esordienti, Matteo Bruni (GS Pianello) e Chiara Moriconi (GC Matelica) tra i G6, Giacomo Serangeli (UC Foligno) ed Elisa Corradetti (Zhiraf Guerciotti) tra gli allievi. Tra le autorità presenti alle premiazioni Massimo Alunni (presidente regionale FCI Umbria), Ernelio Massarucci (delegato provinciale FCI Terni), Valter Stoppini (vice sindaco di Assisi), Veronica Cavallucci (assessore allo sport di Assisi), Andrea Pastorelli (vice presidente FCI Umbria) e Fausto Collarini (presidente onorario dell’UC Petrignano).

A conquistare i titoli regionali FCI Umbria Scappini (juniores), Giuseppe Paolino (UC Petrignano – M4), Luca Agostinelli (UC Petrignano – M5), Marco Gorietti (UC Petrignano – M6), Carlo Cosentino (Forno Pioppi – M7), Marco Valentini (Avis Amelia – M8), Giulia Cozzari (Team Cingolani – donna junior) e Martina Cozzari (Zhiraf Guerciotti – open donna). Assegnati anche i titoli provinciali FCI Terni ad appannaggio di Caracciolo (élite sport), Mirko Marcucci (Vivo Mg Kvis Dal Colle – M2), Alessio Cestra (Team Specialized Terni – M3), Giacomo Serangeli (UC Foligno) tra gli allievi e Paolo Moretti (UC Foligno) tra gli esordienti.

