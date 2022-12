Mondiali, la Francia supera 3-1 la Polonia e conquista i quarti: gol e highlights | Video

04 dicembre 2022 a

Ai mondiali in corso in Qatar anche la Francia passa il turno degli ottavi di finale e conquista i quarti. I galletti hanno battuto la Polonia per 3-1. I gol sono stati realizzati da Giroud al 44', Mbappé al 74' e al 91', Lewandowski su rigore al 99'. Ora la nazionale transalpina deve attendere la sfida tra Inghilterra e Senegal per scoprire il suo prossimo avversario.

Il primo gol della Francia

Il secondo gol della Francia

Il terzo gol della Francia

Il gol della Polonia

