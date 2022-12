Cosenza-Perugia 0-0: nel finale palo di Calò a Gori battuto

Foto: Lapresse

Terzo risultato utile di fila per il grifo che resta però ultimo in classifica

Luca Mercadini 04 dicembre 2022 a

a

a

Terzo risultato utile di fila per il Perugia che però resta ultimo in classifica. Al San Vito-Marulla di Cosenza finisce 0-0 con la squadra di Castori che non prende gol per la seconda gara consecutiva. Il Grifo si presenta al via con Di Serio in coppia con Di Carmine in attacco e Paz sulla sinistra. Parte meglio il Perugia che nel primo tempo ci crede di più. La conclusione di Di Carmine al 10' esce, la botta da fuori di Bartolomei al 14' è parata a terra da Marson. Il centravanti di Castori potrebbe fare meglio al 27' quando ha la palla buona su servizio di Santoro ma il tiro all'altezza del dischetto non impensierisce il portiere silano. Al 40' buona opportunità anche per Kouan: il destro a giro trova però pronto Marson che nega il gol all'ivoriano. In finale di tempo chance anche per Paz sulla sinistra.

Alla ripresa delle operazioni Castori inserisce Strizzolo per Di Serio e Beghetto per Paz. Parte meglio il Grifo ma con il passare dei minuti è il Cosenza a farsi pericoloso e nel finale la squadra di Viali ha due ghiotte occasioni per portarsi in vantaggio. Prima al 31' Venturi tutto solo a un metro dalla porta getta al vento il servizio al bacio di Florenzi. Poi all'82' è il palo a salvare Gori superato da un tocco morbido di Calò autore di un'azione strepitosa in area perugina. Finisce 0-0.

