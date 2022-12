I dilettanti dell'Umbria dicono no all'abolizione del vincolo sportivo

Foto: Oreste Testa

Coro unanime durante l'assemblea delle società. Repace: fiducia in Abodi per rivedere la riforma

Riccardo Martinetti 04 dicembre 2022 a

Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Ischia e dei collaboratori interni al comitato che in questi ultimi due anni sono venuti a mancare, ha aperto l’assemblea ordinaria biennale del Comitato regionale Umbria della Figc-Lnd svoltasi sabato 3 dicembre presso l’auditorium del centro federale in quel di Prepo. Dopo aver verificato la presenza di 75 società, su un totale di 153 aventi diritto, il presidente del calcio umbro, Luigi Repace, ha presentato l’Ufficio di presidenza dell’assemblea, presieduto dal vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti dell’area Nord, Giulio Ivaldi, con segretario Valerio Branda. Il punto focale intorno al quale si è concentrato il dibattito, è stata soprattutto la “Riforma del lavoro sportivo”, che, tra gli altri provvedimenti, abolisce il vincolo sportivo tra calciatori e società dilettantistiche a partire dal 31 luglio 2023. Su questo tema, per l’appunto, è intervenuto anche Domenico Ignozza, presidente regionale del Coni, che ha sottolineato come questa riforma sia stata imposta dalla politica e che metterà in serie difficoltà centinaia di piccole società dilettantistiche.

Dopo aver evidenziato la resilienza che sia società sportive che Vomitato hanno saputo dimostrare, rimettendosi in carreggiata al termine dei due anni di pandemia; anche il presidente Repace si è mostrato estremamente contrario alla nuova riforma. Repace ha infatti richiesto con forza la vicinanza delle istituzioni, ed ha dichiarato di nutrire fiducia nel nuovo Ministro dello Sport, Andrea Abodi, affinché riesca a far comprendere quanto sia importante per le società dilettantistiche la presenza del vincolo sportivo. A margine, il presidente ha anche annunciato che Cru e Lnd porteranno avanti due iniziative: il Torneo internazionale della pace, per creare così un momento di aggregazione e incontro tra culture diverse, e "Il calcio va a scuola", per promuovere lo sport nelle scuole e incentivare i ragazzi a praticarlo. Un altro argomento di cui si è dibattuto durante l’assemblea è stato il mondo arbitrale. Il presidente del Comitato regionale arbitri, Nicola Fraschetti, ha infatti posto l’attenzione sulla carenza a livello numerico di arbitri e di assistenti, sottolineando l’importanza della possibilità del doppio tesseramento giocatore-arbitro fino ai 18 anni. In conclusione, Fraschetti ha chiesto che venga concessa ad arbitri e assistenti tutta la serenità necessaria affinché vengano prese le giuste decisioni. L’assemblea si è conclusa con l’intervento del presidente del collegio dei revisori, Mancini che ha espresso un parere positivo sul bilancio.

