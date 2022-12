Superlega, Sir Susa è record: tutte vittorie da tre punti nel girone d'andata

Foto: Testa

Battuto Taranto 3-1, arriva al giro di boa del campionato con 11 successi su 11

En plein nel girone d’andata per la Sir Safety Susa Perugia.I Block Devils battono in quattro set una buona Gioiella Prisma Taranto e chiudono al giro di boa della Superlega a punteggio pieno stabilendo un record nell’era dei tre punti a vittoria. Dalla stagione 1998-1999, quella appunto in cui furono introdotti i tre punti per la vittoria 3-0 o 3-1, nessuna squadra era mai riuscita a terminare il girone di andata vincendo tutte le gare senza lasciare per strada punti. È stata dura raggiungere il traguardo per i bianconeri perché, dopo due set condotti con margine, hanno poi trovato sulla loro strada una Taranto quadrata e ben messa in campo che ha creato problemi alla capolista.

È stato ancora una volta l’attacco il fondamentale vincente di Perugia. Il 61% finale di squadra ha permesso agli uomini di coach Anastasi di spuntarla e di presentarsi al meglio al Mondiale per club in programma la prossima settimana dal 7 all’11 dicembre a Betim in Brasile. Leon miglior realizzare del match con 19 punti (64% in attacco e 3 muri), Mvp nuovamente Rychlicki che ne mette 18 dando sicurezza al gioco di Ropret schierato in regia al posto di Giannelli. Molto bene, restando nella metà campo perugina, il centrale Mengozzi (9 punti con il 78% in primo tempo) ed ottimo ingresso dalle fasi finali del terzo set di Plotnytskyi che chiude con 9 palloni vincenti con 2 ace. Da domani via all’operazione Mondiale per Club. La squadra svolgerà un allenamento nel primo pomeriggio al PalaBarton, in serata partenza in varie tappe con direzione Brasile.

