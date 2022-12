Gubbio-Siena 2-0, Vazquez e Toscano regalano a Braglia la quarta vittoria di fila

03 dicembre 2022 a

Il Gubbio non si ferma più. Quarta vittoria di fila, al Barbetti cade anche il Siena grazie ai gol di Vazquez e Toscano. La squadra di Braglia è così momentaneamente in vetta da sola, in attesa della Reggiana in campo alle 17,30 di sabato 3 dicembre a Fermo.

Un match praticamente perfetto quello disputato dai rossoblù, reduci dal poker alla Vis Pesaro nel turno infrasettimanale. La svolta è arrivata nel finale di primo tempo: Vazquez trafigge il portiere avversario segnando il suo secondo gol nelle ultime due partite. Il segnale che agli uomini di Braglia sta andando tutto per il verso giusto.

Il Siena nella ripresa non impensierisce più di tanto il Gubbio e dalle parti di Di Gennaro si segnalano pochi pericoli. Così a cinque minuti dal termine arriva il raddoppio a opera di Toscano, subentrato al posto di Bulevardi. Nel recupero eugubini in dieci per l'espulsione di Bonini. Al prossimo turno, sabato 10 dicembre, Gubbio di scena a Sassari contro la Torres.

