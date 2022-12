Venezia-Ternana 2-1, inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli

Foto: Lapresse

Tutto nel primo tempo, doppietta di Pohjanpalo e rete di Falletti su rigore. Il portiere di casa para tutto

Luca Mercadini 03 dicembre 2022 a

a

a

Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli sulla panchina della Ternana. Il Venezia vince la prima gara interna e dà seguito al successo di Palermo, le Fere incappano nel secondo stop di fila e non vedono i tre punti ormai da sei giornate (tre pari e tre ko). Il neo tecnico dispone la squadra con il 4-3-1-2, Falletti torna a fare il trequartista dietro le due punte Pettinari e Partipilo. Di Tacchio è il play maker davanti alla difesa.

Al 9' Venezia già in vantaggio: Corrado aggancia male in area, doppia conclusione di Pohjanpalo, la seconda vincente tra le gambe di Iannarilli che si era opposto alla prima. La Ternana reagisce: Mantovani di testa sfiora la traversa, poi il pareggio di Falletti su rigore concesso per un tocco di mano in area lagunare. L'esecuzione con lo scavetto di Falletti (37') è impeccabile. Tre minuti dopo doppio miracolo di Bertinato su conclusioni ravvicinate di Pettinari innescato da Partipilo. Altri 4' e ancora il portiere veneto dice di no a Partipilo con il piede. Ma nel momento migliore dei rossoverdi ecco il nuovo vantaggio dei padroni di casa (47'), ancora con il finlandese Pohjanpalo: 2-1

Alla ripresa delle operazioni Pohjanpalo ci prova subito ma Iannarilli para a terra. La Ternana ci dà sotto nel tentativo di pervenire al pareggio. Aò 58' Falletti semina il panico ma la difesa di casa si salva, Agazzi (71') entrato nella ripresa calcia di sinistro dal limite ma Bertinato salva ancora. Al 31' il colpo di testa di partitilo sul secondo palo termina alto di poco. Poi il gran finale dove succede di tutto. Al 34' Busio colpisce la traversa a Iannarilli battuto, al 39' il Venezia si mangia un gol fatto a due passi dalla porta rossoverde, poi di nuovo Ternana e di nuovo Bertinato, il migliore in campo. Il portiere si oppone prima a Partipilo, subito dopo al neo entrato Capanni. Recupero: palo del Venezia e salvataggio sulla linea della Ternana. Finisce 2-1 e Andreazzoli perde la prima gara della sua carriera in B.

