Perugia a Cosenza, Strizzolo favorito per un posto con Di Carmine in attacco

Prima tappa: Cosenza. Da qui alla sosta natalizia il Perugia è impegnato in diversi scontri diretti che diranno molto del futuro del Grifo. E domenica 4 dicembre al San Vito è certamente importante non perdere terreno rispetto a chi sta davanti, ma lo sarebbe ancora di più guadagnare qualcosa sulla concorrenza. E la squadra di Viali distante 4 lunghezze (15 i punti dei silani, 11 quelli degli umbri) è in scia.

L’opportunità per avvicinarsi sensibilmente esiste. L’avvicinamento alla sfida non ha presentato grossi problemi ma qualche grattacapo, sì. Il principale ha riguardato suo malgrado Marco Olivieri che in settimana si è fermato per un problemino di natura muscolare. Che non ha avuto chissà quali conseguenze, ma che con ogni probabilità ne pregiudicherà l’impiego dal primo minuto contro i lupi. La punta di proprietà della Juventus era reduce dallo splendido gol vittoria segnato contro il Genoa ed andava a caccia di conferme. Ma anche venerdì non si è allenato insieme ai compagni e di fatto non lo fa da martedì. Arduo, dunque, ipotizzare un suo utilizzo. A maggior ragione dall’inizio.



DUBBI IN ATTACCO Proprio nel reparto avanzato sembra permangano i principali dubbi in tema di formazione. Al punto da ipotizzare un piccolo rebus. Chi la spunterà davanti? Chi ha più chance rispetto agli altri è Samuel Di Carmine che si candida a strappare una maglia da titolare per la terza volta consecutiva. Se così fosse, il candidato numero uno ad affiancarlo è Luca Strizzolo. Castori ha rinunciato all’ex Pordenone con il Genoa ma nelle precedenti 4 partite aveva rappresentato il più classico dei punti fermi. Occhio comunque alla candidatura di Di Serio che potrebbe essere la carta (relativamente) a sorpresa da opporre ai silani. C’è poi Melchiorri, reduce dalla febbre che lo ha tenuto fuori dalla seduta di mercoledì e che nelle ultime settimane è un po’ sceso nelle gerarchie. Davanti a Gori, si va verso la riproposizione dell’ormai consolidato trio Sgarbi-Curado-Dell’Orco. Probabile la conferma a centrocampo per Bartolomei e Santoro, così come per Kouan sulla trequarti e Casasola a destra. A sinistra, Paz è in vantaggio su Beghetto e Lisi.

