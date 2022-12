Ternana oggi in campo a Venezia: le scelte di Andreazzoli per la prima con le Fere

Sono sei gli assenti. Il presidente Bandecchi: "Il mister non ha la bacchetta magica"

Ora è arrivata anche l’ufficialità. Con un comunicato diramato ieri sabato 2 novembre, la Ternana ha dato il via all’era Andreazzoli in rossoverde, con la squadra che oggi affronta in Venezia alle 14 in trasferta. Dopo la foto della stretta di mano con il vicepresidente Paolo Tagliavento, e dopo aver raggiunto in ritiro la squadra, l’allenatore è pronto al suo battesimo sulla panchina delle Fere. Comunicato che ha fatto conoscere i nomi dei membri che andranno a comporre lo staff del nuovo mister. Giacomo Lazzini sarà il vice di Andreazzoli, Francesco Chinnici il preparatore atletico, Antonio Razzano nel ruolo di preparatore dei portieri, Alessio Aliboni collaboratore tecnico e Andrea Aliboni match analyst. Formata la squadra in panchina, ora c’è da capire quali saranno, probabilmente, gli undici iniziali di oggi pomeriggio. Andreazzoli dovrà fare a meno dello squalificato Palumbo e degli infortunati Capuano, Donnarumma e Favilli.

Difesa confermata in toto con il rientro di Corrado, i maggiori dubbi per la Ternana si materializzano a centrocampo. Innanzitutto bisognerà vedere quale sarà il sistema di gioco adottato dal nuovo mister, che fa del 4-3-1-2 una delle vie più utilizzate nella sua ultima parte di carriera prima dell’approdo a Terni. Tutto ruota intorno alle condizioni di Francesco Di Tacchio, aggregato nel lavoro di gruppo dopo il recupero dall’infortunio muscolare. Coulibaly e Agazzi, forse, saranno schierati proprio ai lati dell’ex Salernitana o di Proietti in caso di forfait del mediano arrivato in estate. In attacco Falletti, Pettinari, Partipilo e Raul Moro sono le frecce a disposizione nell’arco di Andreazzoli, oltre ai giovani Capanni e Rovaglia.

BANDECCHI “Nessuno - ha dichiarato su Instagram il presidente Bandecchi - appena arrivato ha la bacchetta magica per cambiare subito le cose. Quello che vedremo a Venezia sarà farina del sacco di Mammarella, con qualche intuizione di Andreazzoli. Mi aspetto una reazione positiva da parte della squadra, e mi auguro che vada dietro nella maniera corretta al nuovo mister, che ha molto da insegnare. Io, per impegni familiari, non sarò presente allo stadio”.

