Sir Susa, ultima d'andata con Taranto: rotazioni in vista del Mondiale ma obiettivo en plein

Ultima fatica del girone d’andata di Superlega per la Sir Safety Susa Perugia che ospita sabato 3 dicembre per la decima giornata (i Block Devils hanno già giocato l’undicesima per via del Mondiale per Club), la Gioiella Prisma Taranto. Fischio d’inizio al PalaBarton, con diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, alle ore 16. “Affrontiamo una squadra che viene da una vittoria importante nello scontro diretto a Siena - ha sottolineato alla vigilia, Stefano Mengozzi - e che quindi verrà a Perugia pronta a fare del proprio meglio per metterci in difficoltà. L’approccio al match sarà importante, noi dovremo essere bravi, mettere in campo il lavoro degli allenamenti e proseguire nel nostro percorso”.

Ieri seduta video e allenamento tecnico nel pomeriggio per i ragazzi di coach Anastasi in vista del match. Reduci dalla trasferta infrasettimanale di Champions a Duren ed in generale da un periodo incredibile di partite giocate in rapida successione, i bianconeri si avvicinano alla sfida con la formazione ionica per chiudere al meglio il tour de force e poi dedicare tutte le loro energie al Mondiale per Club in programma in Brasile la prossima settimana.

Anche per questo è possibile che Anastasi utilizzi ancora una volta un’ampia rotazione dando spazio a qualcuno che magari ha avuto meno occasione di giocare. Difficile capire la formazione iniziale, possibile al momento solo ipotizzare un 6+1 con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Solè e Mengozzi coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Perugia cerca oggi tre punti che consentirebbero alla Sir Safety Susa di chiudere a punteggio pieno la prima parte della stagione regolare e che sarebbero naturalmente un buon viatico prima della partenza per il Brasile.

Al PalaBarton arriva però una formazione, la Gioiella Prisma Taranto, affamata di punti in chiave salvezza. Il blitz della scorsa settimana a Siena nello scontro diretto con l’Emma Villas Aubay ha dato certamente entusiasmo e convinzione alla truppa di coach Di Pinto che si presenta a Pian di Massiano con la consapevolezza di potersela giocare a viso aperto ed alla ricerca del colpo a sensazione.

