Gubbio verso il Siena, Mignemi blinda Arena: "Resta con noi almeno fino a giugno"

“Arena resta con noi almeno fino a giugno”. “Stiamo con i piedi ben piantati a terra, l’umiltà è stata e sarà sempre la nostra arma in più ma non ci dispiace affatto stare lassù in classifica, e nessuno di noi soffre di vertigini”.

“Sul mercato di gennaio? Nessuno smembramento, semmai miglioramento”. “Il Siena? Avversario tosto, partita difficilissima contro una squadra costruita per primeggiare. Ma noi ci siamo e vogliamo far bene”. Basterebbe questo per sintetizzare la conferenza stampa del diesse del Gubbio Davide Mignemi, venerdì 2 dicembre, prima del big match di sabato 3 (fischio d’inizio alle 14,30) contro il Siena di Pagliuca che è squalificato e seguirà il match dalla tribuna.

Con tre partite prima dello stop e 32 punti già nel carniere la salvezza potrebbe arrivare con la conclusione del girone di andata. “E’ una ipotesi bellissima. Noi dobbiamo sostenere la squadra e valorizzare i ragazzi che sono i protagonisti di questo andamento”.

