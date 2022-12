Ternana decimata in attacco, a Venezia out anche Favilli

02 dicembre 2022 a

Emergenza in attacco per la Ternana. Dopo Donnarumma, i rossoverdi perdono per infortunio anche Andrea Favilli (nella foto di Principi), che non ci sarà a Venezia per un problema all'adduttore. Ai box anche Spalluto per un trauma cranico rimediato in allenamento.



L’ARBITRO Sarà Giacomo Camplone, della sezione di Pescara, l’arbitro che dirigerà sabato 3 dicembre (fischio d’inizio alle ore 14) la sfida tra Venezia e Ternana allo Stadio Penzo, partita valida per la 15esima giornata del campionato di Serie B. Camplone ha già diretto diverse volte in passato sia i lagunari che le Fere. Con la Ternana, Camplone ha fatto registrare sin qui quattro partite arbitrate, con tre vittorie e un pareggio.

Maggiori gli incroci tra il fischietto abruzzese e il Venezia, con otto partite totali di cui sette vittorie e una sola sconfitta. Insomma, per entrambe le formazioni un bilancio decisamente favorevole con il fischietto abruzzese. Gli assistenti di Camplone saranno Margani e Massara, quarto uomo Aureliano, al Var ci sarà Giua mentre all’Avar Paganesi.



