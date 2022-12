Laura Ribigini convocata in azzurro per gli Europei di cross a Torino

L'atleta dell'Arcs Cus Perugia gareggerà per l'Italia nella categoria Junior Under 20

L'Umbria torna a tingersi di azzurro per i campionati europei di cross e lo fa grazie a Laura Ribigini dell’Arcs Cus Perugia. L'allieva allenata da Luigi Esposito, infatti, è fra i 42 atleti della squadra azzurra che saranno in gara domenica 11 dicembre a Torino. Una grande soddisfazione per Laura Ribigini, protagonista nelle due prove di selezione disputate terzo e quarto posto, in ques'ultima circostanza con tutte le atlete più forti in gara), che sarà nel sestetto in gara per l'Italia nella gara Junior (Under 20), lei che è ancora Allieva.

Umbria che torna in azzurro nella rassegna continentale di corsa campestre e sempre con un'atleta dell'Arcs Cus Perugia allenata da Luigi Esposito. In precedenza infatti erano state convocate Giulia Francario, due volte nella categoria Under 23, e Costanza Martinetti, una volta fra le Junior e due fra le Under 23. E per entrambe era arrivata, da protagoniste, la medaglia a squadre. Per la Ribigini una convocazione che era nell'aria dopo le ottime prestazioni di selezione e il coronamento di una stagione che l’ha vista protagonista a cominciare dai campionati italiani di cross a marzo, dove fu quinta fra le Allieve, e proseguendo con il settimo posto ai campionati italiani su pista nei 3000 su pista e con il terzo nei tricolori su strada sui 6 chilometri. Con Laura Ribigini, in squadra Lucia Arnoldo (Atletica Dolomiti Belluno), Beatrice Casagrande (Atletica Riviera Del Brenta), Nicole Coppa (Bracco Atletica), Adele Roatta (Atletica Mondovì - Acqua San Bernardo), Sofia Sidenius (Atleticrals2 - Teatro Alla Scala).

