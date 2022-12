Ternana, Lucarelli saluta: "In tre stagioni tante gioie e pochi dolori". Esonerato lo staff

01 dicembre 2022 a

a

a

Sul personale profilo Instagram, l’ex allenatore Cristiano Lucarelli ha salutato tifoseria e città. Maglietta rossoverde sullo sfondo appesa al muro, con inciso Lucarelli 99 e sciarpa intorno al colletto, il mister della “Ternana dei record” si è lasciato andare a un lungo videomessaggio in cui ha esternato i pensieri maturati nei quasi tre anni a Terni, passati dalla cavalcata in Lega Pro fino alla sconfitta di Pisa.

La Ternana ha scelto: è Andreazzoli il nuovo tecnico

“È arrivato il momento dei saluti, ho aspettato un po’ di tempo perché non era facile dal punto di vista emotivo. Terni, dopo Livorno, è stata la città in cui sono stato più anni. Il distacco è doloroso per le tante amicizie e le persone perbene che ho incontrato in questa mia avventura. Gli ultimi tre anni ho vissuto tante gioie e pochi dolori insieme al mio staff. Voglio ringraziare tutti, dai tifosi alla società, alla dirigenza, ai giocatori e a tutte quelle persone che nell’ombra lavorano per la Ternana. L’esonero è un rischio che si mette in preventivo quando si inizia la carriera da allenatore. Parlare dopo non serve, le cose bisogna dirsele di persona. E’ solo un arrivederci. Grazie ancora e forza Fere”.



La Ternana esonera Lucarelli: fatale la sconfitta di Pisa

VIA ANCHE LO STAFF Nel frattempo, la Ternana giovedì 1 dicembre ha sollevato dall'incarico anche lo staff di Lucarelli, composto da Richiard Vanigli, Pietro Spinosa, Alessandro Conticchio, Eugenio Vassalle e Jacopo Alberti. Non figurano nell'elenco il preparatore atletico Alberto Bartali e l’allenatore dei calci piazzati Paolo Favaretto.

Ternana, tegola in attacco: lesione muscolare per Donnarumma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.