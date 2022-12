Perugia, problema muscolare per Olivieri: l'attaccante in dubbio per Cosenza

01 dicembre 2022 a

Marco Olivieri è in dubbio per la gara di Cosenza in programma domenica 4 dicembre alle ore 15. La punta di proprietà della Juventus autore del gol partita contro il Genoa, ha un problema di natura muscolare.

Mercoledì 30 novembre non ha partecipato alla seduta mattutina saltata anche da Melchiorri a causa di qualche linea di febbre, perché si è sottoposto alle terapie di rito. Giovedì effettuerà un’ecografia che farà chiarezza sulle sue condizioni fisiche. Curado ha svolto un lavoro differenziato.



FISCHIA FELICIANI Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Cosenza-Perugia. Due i precedenti ed altrettanti i pareggi (nel 2020/2021) con il Grifo. Assistenti, Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Scatragli di Arezzo. Quarto uomo, Livio Marinelli di Tivoli. Al Var, Antonio Di Martino di Teramo, Avar Alessandro Prontera di Bologna.

