Mondiali, l'Argentina passa come prima ed evita la Francia: gli accoppiamenti degli ottavi

Missione compiuta: con una netta vittoria ai danni della Polonia, l’Argentina di Leo Messi si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo dove affronterà l’Australia. Le reti di Mac Allister e Alvarez scacciano l’incubo eliminazione per l’Albiceleste. Non è bastato un eroico Szczesny alla squadra polacca per evitare la sconfitta per 2-0, il portiere della Juve para un rigore a Messi e compie una serie di parate clamorose. La Polonia comunque si qualifica per gli ottavi grazie alla migliore differenza reti rispetto al Messico, con cui chiude a pari punti in classifica. Negli ottavi l’Argentina se la vedrà contro i Socceroos australiani, mentre la Polonia dovrà vedersela contro la fortissima Francia. Mastica amaro la Tricolor a cui non è bastata la vittoria per 2-0 contro l’Arabia Saudita con le reti di Martin e Chavez. Dopo l’impresa con l’ Argentina all’esordio, invece, proprio l’Arabia incassa la seconda sconfitta di fila e torna a casa.

Sono otto adesso le qualificate. L'Argentina raggiunge Olanda, Inghilterra e Francia, tutte passate alla fase ad eliminazione diretta con il primo posto nei rispettivi gironi, la Polonia invece le altre seconde Senegal, Usa e Australia. Si completa così metà tabellone con i seguenti accoppiamenti: Olanda-Stati Uniti (3 dicembre, ore 16), Argentina-Australia (3 dicembre, ore 20), Francia-Polonia (4 dicembre ore 16) e Inghilterra-Senegal (4 dicembre ore 20). Altri quattro accoppiamenti sono invece da definire.

