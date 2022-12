Il Perugia non si presenta in campo ma la partita va ripetuta: niente ko a tavolino

E' successo nel campionato Under 15. Il giudice: un disguido, l'Atletico Gubbio ha dato l'ok

Campi caldissimi anche nello scorso weekend dei dilettanti dell’Umbria. Ecco le principali decisioni prese dal giudice sportivo.

UNDER 15 A2 Perugia-Atletico Gubbio, gara che non si è giocata perché i biancorossi di casa non si sono presentati al campo, verrà recuperata. Sì, avete capito bene. E grazie anche alla disponibilità del club eugubino che ha dato l’ok alla ripetizione. “Constatato - si legge nel comunicato della Figc umbra - che la mancata presenza in campo di una delle due squadre è stata causata da un mero disguido ad essa non imputabile come riconosciuto anche dall'Atletico Gubbio il quale si è reso disponibile al recupero della gara, il giudice delibera la ripetizione della gara”.

SECONDA CATEGORIA Maximulta di 450 euro al Collepepe “per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell'arbitro per l'intera durata del secondo tempo - fa ancora il comunicato -. Mentre l'arbitro si accingeva a rientrare nello spogliatoio una persona tentava di colpirlo con un calcio alla caviglia”. Squalificato poi un dirigente del club biancoverde fino al 15 febbraio 2023 “perché al termine della gara entrava prepotentemente nello spogliatoio dell'arbitro e rivolgeva nei suoi confronti numerose frasi ingiuriose e minacciose”.

JUNIORES A2 Squalifica per 6 gare per un giocatore della Romeo Menti “per aver protestato a seguito di una decisione arbitrale e, successivamente, aver spintonato con le mani il direttore di gara, in maniera irriguardosa”.

