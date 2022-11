La Ternana ha scelto: è Andreazzoli il nuovo tecnico

L'ex Empoli prende il posto di Lucarelli esonerato sabato sera dopo il 3-1 di Pisa

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Ternana. Ormai non ci sono più dubbi, manca solo l'ufficialità destinata ad arrivare a breve giro di posta. Del resto, ieri, il presidente Bandecchi era stato chiaro pur non specificando il nome per il dopo Lucarelli. Andreazzoli si legherà alle Fere con un contratto fino al 2024 dopo aver sciolto l'accordo che lo lega all'Empoli fino al 2023. E' un fautore del 4-3-1-2 che potrebbe sposarsi bene con le esigenze tattiche della Ternana.

